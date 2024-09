POL-HB: Nr.: 0566--Polizei stellt Waffen und Drogen sicher

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Schwachhause, OT Gete, Kurfürstenallee Zeit: 10.09.2024, 14:30 Uhr Am Dienstag stellten Einsatzkräfte in Schwachhausen einen 38 Jahre alten Mann, der zuvor versuchte, einen 86-Jährigen zu bestehlen. Der Senior wurde misstrauisch, ließ den Mann nicht in die Wohnung und alarmierte die Polizei. Am frühen Dienstagnachmittag klingelte der ...

mehr