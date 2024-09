Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0565 --Betrüger scheitert an aufmerksamen Senioren--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Schwachhause, OT Gete, Kurfürstenallee Zeit: 10.09.2024, 14:30 Uhr

Am Dienstag stellten Einsatzkräfte in Schwachhausen einen 38 Jahre alten Mann, der zuvor versuchte, einen 86-Jährigen zu bestehlen. Der Senior wurde misstrauisch, ließ den Mann nicht in die Wohnung und alarmierte die Polizei.

Am frühen Dienstagnachmittag klingelte der Täter in einem Mehrfamilienhaus in der Kurfürstenallee bei einem 86-Jährigen und fragte nach etwas zu Essen und Trinken. Der Senior schloss die Tür und holte ihm etwas zu Essen. Als er die Tür wieder öffnete, versuchte der 38-Jährige diese aufzudrücken, um in die Wohnung zu gelangen. Der 86-Jährige hielt dagegen, schloss die Tür und alarmierte daraufhin die Polizei, die den Tatverdächtigen in unmittelbarer Tatortnähe stellen konnte.

Der 38-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Auch wird geprüft, ob er für weitere gleichgelagerte Taten verantwortlich ist. Die Ermittlungen dauern an.

Der Fall zeigt, wie wichtig Aufmerksamkeit ist um solche Taten zu verhindern. Der Täter ging auch hier sehr einfallsreich vor. Die Täter denken sich immer wieder neue Geschichten aus, um in die Wohnungen ihrer Opfer zu gelangen. Die Polizei rät: Seien Sie wachsam und lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Rufen Sie beim geringsten Zweifel den kostenlosen Notruf der Polizei unter 110 an.

