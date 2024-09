Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0562 --Polizei nimmt Axt-Angreifer fest--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Burglesum, OT Burgdamm, Göteborger Straße Zeit: 08.09.2024, 00:15 Uhr

In der Nacht zu Sonntag kam es im Stadtteil Burglesum zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Ein Mann schlug mit einer Axt auf seinen 67-jährigen Vater ein. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Totschlags.

Zeugen hatten gegen 00:15 Uhr in der Göteborger Straße eine Auseinandersetzung gemeldet, in deren Verlauf ein 67 Jahre alter Mann von seinem Sohn mit einer Axt mehrfach geschlagen wurde. Der 67-Jährige wehrte die Schläge ab und wurde an den Unterarmen verletzt. Der Angreifer ließ erst von ihm ab, als ein Zeuge dazwischen ging und ihn wegschubste. Anschließend flüchtete der 38-Jährige, der im weiteren Verlauf gestellt werden konnte, als er an einer Polizeiwache eine Anzeige gegen seinen Vater erstatten wollte.

Nach ersten Erkenntnissen kam es aufgrund eines jahrelangen Streits zwischen den beiden Familienmitgliedern zu der Auseinandersetzung in der Göteborger Straße. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Totschlags gegen den 38 Jahre alten Mann, der im Laufe des Tages noch einem Haftrichter vorgeführt wird. Zudem soll eine psychologische Begutachtung folgen.

