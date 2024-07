Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Spezialeinheiten beenden Bedrohung in Wohnung

Krefeld (ots)

Einsatzkräfte erhielten am Mittwoch (10. Juli 2024) gegen 12 Uhr Hinweise auf eine Bedrohung in einer Wohnung auf der Philadelphiastraße. Zur Bewältigung der Lage wurden Spezialeinheiten der Polizei hinzugezogen. Diese verschafften sich Zutritt zur Wohnung des Mehrfamilienhauses und konnten den 40-jährigen Tatverdächtigen unverletzt festnehmen. Seine 65-jährige Mutter wurde ebenfalls nicht verletzt. Die Ermittlungen zum Tathergang und den Hintergründen dauern an. Für die Einsatzdauer war die Philadelphiastraße zwischen der Alten Linner und Schwertstraße bis 15 Uhr gesperrt. (130)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell