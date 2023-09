Polizei Bonn

POL-BN: Zülpich: Verdacht eines versuchten Tötungsdeliktes - Drei Tatverdächtige in Untersuchungshaft - Meldung -2-

Zülpich (ots)

Am 15.08.2023 hatte eine Mordkommission der Bonner Polizei in enger Abstimmung mit der Bonner Staatsanwaltschaft die Ermittlungen nach einem versuchten Tötungsdelikt in Zülpich-Füssenich aufgenommen. Die beiden Bewohner einer Hofanlage waren an dem Dienstagmorgen in dem Objekt von Rettungskräften und Polizei mit lebensgefährlichen Verletzungen aufgefunden worden (siehe unsere Pressemeldung vom 15.08.2023, 14:01Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/5580951).

Umfangreiche Ermittlungen der Mordkommission führten zwischenzeitlich zu einem dringenden Tatverdacht gegen zwei Männer (36 und 37 Jahre alt) und eine Frau (36 Jahre alt).

Gegen den 36-jährigen Tatverdächtigen hat das Amtsgericht Bonn auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bonn einen internationalen Haftbefehl erlassen. Als der Beschuldigte am 16.09.2023 versuchte, die griechische-bulgarische Grenze zu passieren, konnte er durch die zuständige Grenzpolizei festgenommen werden.

In den frühen Morgenstunden des heutigen Dienstages (19.09.2023) wurden zudem zwei Durchsuchungsbeschlüsse in Köln und Wassenberg sowie zwei weitere Untersuchungshaftbefehle des Amtsgericht Bonn gegen die 36-jährige bzw. den 37-jährigen Tatverdächtigen vollstreckt. Ein Haftrichter verkündigte die Haftbefehle am heutigen Nachmittag.

Den Tatverdächtigen wird versuchter Mord vorgeworfen.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen und der Motivlage dauern weiter an.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell