Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0560 --Ermittlungserfolg: Räuber in Haft--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Walle, OT Osterfeuerberg, Osterfeuerbergstraße Zeit: 05.09.24, 17:40 Uhr

Am 05.09.2024 überfiel ein zunächst unbekannter Täter ein Friseurgeschäft in Walle und bedrohte die Mitarbeiter mit einem Messer. Ein 34-Jähirger wurde daraufhin gestellt und vorläufig festgenommen. Nach intensiven Ermittlungen konnten ihm weitere Taten zugeordnet werden, so dass auf Antrag der Staatsanwaltschaft ein Haftbefehl erlassen wurde.

Der 34-Jährige ist verdächtig, am Donnerstag gegen 17:40 Uhr den Friseursalon in der Osterfeuerbergstraße betreten zu haben. Dann bedrohte er die Angestellten mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld. Anschließend flüchtete er ohne Beute und wurde von einem Kunden des Geschäftes verfolgt und von diesem in der Nähe bis zum schnellen Eintreffen der Polizei festgehalten.

Durch intensive Ermittlungen der Kriminalpolizei konnten dem 34 Jahre alten Mann schnell weitere Raubtaten zugeordnet werden (siehe PM 0511), so dass auf Antrag der Staatsanwaltschaft ein Haftbefehl erlassen wurde. Er wurde am Samstag in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmal ausdrücklich daraufhin, sich in solchen Situationen nicht selbst in Gefahr zu bringen, insbesondere, wenn Täter bewaffnet sind. Das Verhalten des Kunden war sehr mutig. Gefordert ist jedoch kein Heldentum. Prägen Sie sich stattdessen Tätermerkmale und Fluchtrichtung ein und wählen sie umgehend den kostenlosen Notruf 110 der Polizei.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell