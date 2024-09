Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0558 --Betrunkener LKW-Fahrer--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Obervieland/ Walle, OT Habenhausen/ Überseestadt, Habenhauser Brückenstraße/ Konsul-Smid-Straße Zeit: 07. bis 08.09.24,

In der Nacht von Samstag auf Sonntag führten Einsatzkräfte der Polizei Bremen diverse Verkehrsmaßnahmen in Habenhausen und der Überseestadt durch. Dabei stellten sie unter anderem einen stark alkoholisierten LKW-Fahrer.

Den 44-Jahre alten Fahrer eines Sattelzuges wollten Polizisten aufgrund seiner überhöhten Geschwindigkeit in der Habenhauser Brückenstraße gegen 02:30 Uhr kontrollieren. Dazu trat ein Polizist ein Stück auf die Straße und gab dem Fahrer das Signal, anzuhalten. Dieser beschleunigte daraufhin jedoch, so dass der Polizist zur Seite hechten musste. Kurz darauf stoppte eine Streifenwagenbesatzung den LKW in der Nähe. Vor Ort wurden mehr als 1,8 Promille bei dem 44-Jährigen festgestellt. Er wurde mit auf die Wache genommen, sein Führerschein beschlagnahmt und eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr gefertigt. Insgesamt wurden an dieser Stelle in dieser Nacht sieben Verstöße festgestellt, die ein Fahrverbot nach sich ziehen werden.

Zuvor waren Einsatzkräfte etwa ab 22:00 Uhr für Verkehrsmaßnahmen in der Überseestadt unterwegs. Hier wurden diverse Fahrzeuge gemessen, jedoch bis etwa um Mitternacht keine schwerwiegenden Verstöße festgestellt. Zu diesem Zeitpunkt war ein Fahrer mit seinem Auto mit 107 km/h bei erlaubten 50 km/h unterwegs. Zusätzlich versuchte er, vor der Polizei zu flüchten. Kurz darauf stellten ihn Einsatzkräfte und verhängten ein hohes Bußgeld, außerdem erwartet ihn ein mehrmonatiges Fahrverbot.

Die Ergebnisse zeigen, wie wichtig solche Kontrollen für die Sicherheit im Straßenverkehr sind. Die Polizei Bremen wird auch zukünftig stationär und mobil mit Funkstreifenwagen oder Zivilfahrzeugen zielgerichtete Verkehrskontrollen durchführen.

