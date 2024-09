POL-HB: Nr.: 0556 --Klimaaktivisten blockieren Straße

Polizei Bremen

Nr.: 0556 --Klimaaktivisten blockieren Straße--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Am Wall/Herdentor Zeit: 07.09.24, 12 Uhr

Am Samstag blockierten Aktivisten der sogenannten "Letzten Generation" eine Kreuzung in der Bremer Innenstadt. Die Polizei sicherte zunächst den Bereich und leitete den Verkehr ab.

Gegen 12:00 Uhr versammelten sich etwa hundert Personen auf der Kreuzung Am Wall/Herdentor in der Altstadt. Durch diese Blockade kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen und Rückstaus, unter anderem in der Straße Am Wall. Einsatzkräfte begannen unmittelbar, den Verkehr umzuleiten. Im weiteren Verlauf wurden die Blockierer per Lautsprecherdurchsage mehrfach aufgefordert, die Straße für die ungehinderte Nutzung freizumachen. Ein von der Polizei alternativ angebotener Versammlungsort, wenige Meter weiter, wurde von den Klimaaktivisten nicht angenommen.

Nachdem die Personen den wiederholten Aufforderungen der Polizei, die Kreuzung freizumachen, nicht Folge leisteten, wurde die Versammlung aufgelöst und Platzverweise ausgesprochen. Auch danach wurde den Blockierern mehrfach die Möglichkeit gegeben, freiwillig die Kreuzung zu verlassen. Leider beachteten diese Aufforderung nur einige, weshalb letztlich 31 Aktivisten zum Teil von der Straße getragen und in Gewahrsam genommen werden mussten.

Insgesamt fertigten die Einsatzkräfte diverse Anzeigen, unter anderem wegen Verstößen gegen das Versammlungsgesetz und wegen Nötigung. Gegen 15:35 Uhr konnte der Verkehr wieder rollen.

