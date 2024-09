POL-HB: Nr.: 0555 --Verkehrsbehinderungen am Sonnabend

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Obervieland, OT Habenhausen, Fritz-Thiele-Straße Zeit: 06.09.2024, 01:05 Uhr Unbekannte Täter sprengten in der Nacht zu Freitag einen Zigarettenautomaten in Obervieland. Die Polizei sucht Zeugen. Anwohner in der Fritz-Thiele-Straße hörten gegen 01:05 Uhr einen lauten Knall und sahen drei dunkel gekleidete Personen in Richtung Habenhauser Brückenstraße wegrennen. Alarmierte Einsatzkräfte ...

