Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0561 --Schmierereien an Schulen in Hemelingen und Horn-Lehe--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Hemelingen/Horn-Lehe, OT Sebaldsbrück/Lehesterdeich, Parsevalstraße/Curiestraße Zeit: 07.09.2024 - 08.09.2024, 21 Uhr - 15:30 Uhr

Unbekannte beschmierten am Wochenende ein Schulgebäude im Ortsteil Sebaldsbrück und die Außenwand einer Grundschule in Horn-Lehe. Die Polizei sucht Zeugen.

Die unbekannten Täter brachten an einer Wand einer Grundschule in der Curiestraße im Ortsteil Lehesterdeich großflächig mehrere Hakenkreuze sowie den Schriftzug "Heil Hitler" mit roter, schwarzer und weißer Farbe an. Eine Mitarbeiterin der Schule stellte die Sachbeschädigung am Sonntagmorgen fest und alarmierte die Polizei.

Ebenfalls am Sonntag wurden Einsatzkräfte gegen 15:30 Uhr zum Schulgelände an der Parsevalstraße gerufen. Unbekannte beschmierten eine Wand unter anderem mit einem durchgestrichenen Hakenkreuz sowie "Nazi Töte" in roter und schwarzer Farbe. Die Schmierereien waren am Samstagabend noch nicht da.

Die Kriminalpolizei hat umgehend die Ermittlungen zu beiden Fällen aufgenommen. Zeugen melden sich jederzeit beim Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888.

