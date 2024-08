Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall zwischen Moped und Pkw - zwei leicht verletzte Mopedfahrer

Eichsfeld (ots)

Am 17.08.24 um 17:05 Uhr fuhr ein Moped (besetzt mit Fahrer und Sozius) auf der B 247 von Leinefelde in Richtung Worbis. Der Mopedfahrer fuhr auf dem rechten von zwei Fahrstreifen. Als der 18 jährige Mopedfahrer auf den linken Fahrstreifen wechselt, übersieht er den Pkw Opel, welcher bereits in gleicher Richtung auf dem linken Fahrstreifen fährt und stößt mit diesem zusammen. In der weiteren Folge kommt das Moped zu Fall und der Fahrer und sein Sozius verletzen sich leicht. Am Moped und am Opel entsteht Sachschaden.

