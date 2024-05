LPI-J: Zusammenstoß mit Fahrradfahrer

Apolda (ots) - Gestern Abend hat ein 33-jähriger Apoldaer diverse Haushaltswaren in einem Geschäft in der Stegmannstraße in Apolda gestohlen. Eine Mitarbeiterin hat den Mann dabei beobachtet, wie er die Sachen in seinen Rucksack steckte und ohne zu bezahlen das Geschäft verlassen wollten. Eine Anzeige wegen Diebstahl wurde von der hinzugerufenen Polizeibeamten aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda ...

