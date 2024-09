POL-HB: Nr.: 0567 --Mann ausgeraubt

Polizei Bremen

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, OT Steintor, Vor dem Steintor Zeit: 11.09.2024, 04:40 Uhr

Ein 19-Jähriger ist in der Nacht zu Mittwoch in der Östlichen Vorstadt von zwei unbekannten Männern ausgeraubt und mit einem Messer verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 04:40 Uhr wurden Einsatzkräfte in die Straße Vor dem Steintor gerufen, weil dort ein verletzter Mann liegen sollte. Vor Ort wurde der 19-Jährige gerade von Ersthelfern versorgt. Die Einsatzkräfte übernahmen bis zum Eintreffen der Rettungskräfte die weiteren Erste-Hilfe-Maßnahmen. Der 19-Jähirge wurde anschließend mit diversen Schnittverletzungen in ein Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr bestand nicht. Er konnte noch angeben, dass ihm Bargeld geraubt wurde. Ein Zeuge gab an, dass der gesehen hatte, wie der Heranwachsende zunächst vor zwei Tätern geflüchtet war und dann attackiert wurde. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ, ein Messer konnte in der Nähe sichergestellt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft auch mögliche Vorbeziehungen.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben: Sie waren beide etwa 170 cm bis 175 cm groß und schlank, beide sollen dunkel gekleidet gewesen sein. Einer hatte dunkle, kurze Haare, der zweite soll eine dunkle Kappe getragen haben. Sie sollen Deutsch mit Akzent gesprochen haben.

Weitere Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen. Insbesondere bittet die Polizei die Ersthelfer, die sich schnell entfernten, sich zu melden.

