Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0569 --Betrüger im Baumarkt--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Hemelingen, OT Hastedt, Stresemannstraße Zeit: 12.09.2024, 18:45 Uhr

Drei Männer und eine Frau versuchten am Donnerstagabend in einem Baumarkt mit einer vermutlich entwendeten EC-Karte zu bezahlen. Als dies Mitarbeitern auffiel, flüchteten sie mit einem Auto. Die Polizei sucht Zeugen.

Etwa um 18:45 Uhr war die Gruppe in dem Markt in der Stresemannstraße unterwegs und hatte diverse hochwertige Werkzeuge in den Einkaufswagen gelegt. An einer Selbstbedienungskasse gelang ihnen der Bezahlvorgang per Karte erst nach mehreren Versuchen. Ein Teil der Gruppe verließ daraufhin den Baumarkt und wartete in einem Auto auf dem Parkplatz. Als ein Mann erneut versuchte, einen Bezahldurchgang mit weiterem Werkzeug durchzuführen, sprach ihn der Marktleiter an und bat ihn, seinen Ausweis vorzuzeigen. Daraufhin rannte der Mann weg und flüchtete zu Fuß. Die im Auto wartende Gruppe fuhr daraufhin ebenfalls los. Ein 61 Jahre alter Mitarbeiter versuchte noch an der Ecke Steubenstraße und Stresemannstraße, sich mit seinem Fahrrad vor das Auto zu stellen. Der Fahrer schob ihn jedoch zur Seite, überfuhr das Fahrrad und flüchtete in Richtung Innenstadt. Der Mitarbeiter wurde dabei nicht verletzt. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen zunächst negativ. Bei dem Auto soll es sich um einen blauen Opel Astra Kombi mit einem bulgarischen Kennzeichen handeln.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben: Zwei der Männer waren etwa 30 Jahre alt. Einer davon (der Mann, der zu Fuß flüchtete) war mit einer Trainingsjacke der Marke "Puma" bekleidet, trug eine dunkle Hose, eine dunkle Kappe und weiße Schuhe. Außerdem trug er eine Bauchtasche um die Brust. Der zweite Mann hatte kurze, schwarze Haare und war mit einer grünen Hose, dunklen Schuhen, einem grauen Shirt und einer dunklen Sportjacke bekleidet. Außerdem trug er einen Anhänger um den Hals. Der dritte Mann war älter, etwa 60 Jahre alt, ca. 175 cm groß und hatte weiße Haare. Er war mit einer hellen Jacke und einer dunklen Hose bekleidet. Die Frau war etwa 30 Jahre alt, etwa 160 cm groß und hatte schulterlange Haare. Sie war schwarz gekleidet, trug schwarz-weiße Schuhe und hatte eine dunkle Handtasche mit gelbem Gurt bei sich.

Die Polizei sucht weitere Zeugen, die insbesondere Aussagen über den blauen Opel Astra mit den bulgarischen Kennzeichen tätigen können, oder den zu Fuß Flüchtenden beobachtet haben. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell