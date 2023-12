POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Fahrzeug

Schweich (ots) - Am heutigen Dienstag, den 12.12.2023 gegen 16:15 Uhr kam es zum Vollbrand eines LKW Aufliegers auf der BAB 1, Höhe Anschlussstelle Schweich, in Fahrtrichtung Koblenz. Angaben des Fahrzeugführers zu Folge kam es zunächst zu einem Knallgeräusch am Auflieger bevor dieser wenige Augenblicke später zu brennen begann. Die Zugmaschine konnte noch im ...

mehr