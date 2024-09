LPI-SLF: Zeugen nach Einbruch in Brauhaus-Gebäude gesucht

Triptis (ots) - Zwischen dem 13.09.2024, 14:30 Uhr und dem 15.09.2024, 09:30 Uhr begaben sich mehrere bislang unbekannte Täter mit einem kleinen Lkw oder Transporter mit Ladekran zunächst an den Grundstückszaun eines Fachbetriebs für Drucklufttechnik in Triptis in der Zeppelinstraße. Die Täter begaben sich zu einem Sammelplatz für Altmetall auf dem Grundstück. Von dort wurde ein Stahlblechcontainer mit alten Elektromotoren mittels Hubwagen zum Zaun transportiert. ...

