Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kellereinbruch - Zeugen gesucht!

Gera (ots)

Derzeit noch unbekannte Täter brachen im Zeitraum von Donnerstag (04.07.2024), 15:30 Uhr, bis Freitag (05.07.2024), 08:15 Uhr, in den Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in der Bruno-Brause-Straße ein. Hier öffneten der oder die Täter die Kellerbox eines 37-Jährigen und entwendeten hieraus ein Fahrrad der Marke "Serious". Die Polizei sicherte am Tatort Spuren und ermittelt nun wegen des besonders schweren Falles des Diebstahls. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer: 0365 829 0 an den Inspektionsdienst Gera zu wenden. Bezugsnummer: ST/0173223/2024

