POL-GE: Räuberischer Diebstahl

Gelsenkirchen (ots) - Die Polizei sucht einen Fußgänger, der in Bismarck in letzter Sekunde einem flüchtenden Autofahrer ausweichen konnte und bittet ihn, sich zu melden. Am vergangenen Mittwoch, 14. Februar 2024, wurde die Polizei in Bismarck auf einen VW Golf aufmerksam, dessen angebrachte Oberhausener Nummernschilder als gestohlen gemeldet waren. Am späten ...

mehr