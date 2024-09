Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Versuchte Sprengung von zwei Zigarettenautomaten

Uhlstädt-Kirchhasel/ Bad Blankenburg (ots)

Unbekannte hatten in den zurückliegenden Tagen versucht, in Bad Blankenburg und Uhlstädt-Kirchhasel Zigarettenautomaten aufzusprengen.

In Bad Blankenburg, so wurde es am zurückliegenden Wochenende bekannt, brachten ein oder mehrere Unbekannte durch Nutzung eines unbekannten Sprengmittels den Automaten am Stadthallenparkplatz in der Bahnhofstraße zur Detonation.

Weiterhin wurde zwischen Montag bis Samstag (09.09.-14.09.24) ein Zigarettenautomat in der Straße Am Saalewehr (nahe einer Gaststätte) in Uhlstädt-Kirchhasel angegriffen.

Auch hier wurde unbekannte Pyrotechnik in den Ausgabeschacht eingebracht und eine Sprengung herbeigeführt.

In beiden Fällen kam es zu starken Beschädigungen an den Automaten, Beutegut wurde nicht erlangt.

Hinweise nimmt die Saalfelder Polizei unter Nennung der Vorgangsnummer 0240126 entgegen.

