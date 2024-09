Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer gesucht

B281/ Pößneck-Oppurg (ots)

Bereits am 27.08.2024 kam es zu einem Unfall mit einem verletzten Motorradfahrer auf der Bundesstraße 281, sodass im Rahmen der Ermittlungen nun Zeugen gesucht werden. An dem besagten Dienstag war ein Motorradfahrer gegen 11:40 Uhr auf der Bundesstraße zwischen Pößneck und Oppurg unterwegs. Zu dem Zeitpunkt fuhr ein bislang unbekannter LKW-Fahrer von Pößnecks Innenstadt aus kommend in Richtung Oppurg entlang. In Höhe des Ortsausgangs verlor der unbekannte LKW dann offensichtlich in einer leichten Rechtskurve Ladung, die den entgegenkommenden Motorradfahrer am Helm traf. Dadurch wurde das Visier beschädigt, der 58-Jährige kippte in der Folge und um wurde leichtverletzt. Bei dem gesuchten LKW soll es sich um ein helles Fahrzeug gehandelt haben. Hinweise zu dem gesuchten Fahrer bzw. zum Unfallhergang allgemein nimmt die Polizei in Schleiz unter Nennung der Vorgangsnummer 0222936 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell