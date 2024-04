POL-NE: Unbekannter entwendet Uhr

Dormagen (ots) - Am Dienstagabend (23.04.) kam es in einem Einfamilienhaus am Illtisweg in Dormagen zu einem Brand. Ein 60-jähriger Dormagener sowie eine 58-Jährige bemerkten den Brand gegen 22:05 Uhr und alarmierten die Feuerwehr. Nach ersten Ermittlungen entstand das Feuer durch einen Elektrobrand im Keller, welcher in einem Verteilerkasten entstand. Die Feuerwehr war vor Ort, um den Brand zu löschen. Die 58-jährige ...

