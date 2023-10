POL-FR: Weil am Rhein: Ältere Dame stürzt mit ihrem Fahrrad vor dem Friedhof - schwer verletzt

Freiburg (ots) - Mehrere Anrufer teilten der Feuerwehr am Montagmorgen, 30.10.2023, kurz vor 07.00 Uhr, eine starke Rauchentwicklung an dem Bildungszentrum mit. Vor Ort stellte sich heraus, dass es in einem Technik- / Heizraum des Bildungszentrums brannte. Der Brand in dem Raum konnte von der Feuerwehr gelöscht werden. Die Brandursache ist noch nicht bekannt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Nach bisherigen ...

