Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Festnahme nach Einbruch - Kennzeichendiebstahl

Fulda (ots)

Festnahme nach Einbruch

Fulda. Eine aufmerksame Zeugin informierte am Mittwochmorgen (16.10.), gegen 9 Uhr, die Polizei, als sie auf zwei Personen aufmerksam wurde, die sich unberechtigt über ein Kellerfenster Zutritt zu einem Restaurant in der Bahnhofstraße verschafft haben sollen. Kurze Zeit später konnten beide Tatverdächtigen im Rahmen der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen durch eine Streife der Stadtpolizei in der Nähe der Christuskirche angetroffen und mögliches Diebesgut im Wert von rund 90 Euro sichergestellt werden. Beide Männer, bei denen es sich um einen 50-Jährigen und 38-Jährigen handelt, wurden vorläufig durch eine Streife der Polizeistation Fulda festgenommen. Sie wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen und müssen sich nun wegen des Verdachts des besonders schweren Fall des Diebstahls verantworten. Gegen den 38-Jährigen wurde zudem eine Anzeige wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte gefertigt.

Kennzeichendiebstahl

Ehrenberg. Von einem Ford Ranger und einem Ford Fokus entwendeten Unbekannte zwischen Samstagabend (12.10.) und Mittwoch (16.10.) jeweils ein amtliches Kennzeichen "FD-AH 300" sowie "FD-MH 121". Beide Fahrzeuge waren in diesem Zeitraum auf einem Autohof in der Eisenacher Straße in Seiferts geparkt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Julissa Sauermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell