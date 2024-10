Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Lohne - Diebstahl eines hochwertigen Pedelec

In der Zeit von Donnerstag, 26. September 2024, 14:00 Uhr bis Freitag. 27. September 2024, 04:30 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Bleichstraße. Dort entwendeten sie ein im Außenbereich abgestelltes Pedelec, Gazelle Arroyo C belt. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Dinklage - Diebstahl eines hochwertigen Pedelec

Am Freitag, 27. September 2024, in der Zeit von 07:00 Uhr bis 17:30 Uhr begaben sich unbekannte Täter an eine Bushaltestelle in der Märschendorfer Straße und entwendeten ein dort gesichert abgestelltes Pedelec, KTM Trekkingrad. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Vechta - Fahren unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss

Am Montag, 30. September 2024, gegen 23:30 Uhr befuhr eine 20-jährige Frau aus Lohne mit ihrem Pkw die Lohner Straße, obwohl sie unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmittel stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,24 Promille, ein Drogenvortest wies eine Kokainbeeinflussung aus. Die 20-Jährige befand sich noch in der Probezeit. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe wurde entnommen.

Neuenkirchen-Vörden - Unfall mit einer gestürzten Pedelecfahrerin

Am Montag, 30. September 2024, gegen 11:37 Uhr fanden Ersthelfer eine verletzte Frau in der Straße Sonnentauweg. Die 70-jährige Neuenkirchen-Vördenerin war augenscheinlich mit ihrem Pedelec gestürzt und zog sich Verletzungen am Kopf und der Schulter zu. Sie wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus transportiert. Hinweise auf weitere Beteiligte Personen liegen derzeit nicht vor.

