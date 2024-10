Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl eines Wohnmobils

Am Montag, 30. September 2024, in der Zeit von 01:00 Uhr bis 07:30 Uhr begaben sich derzeit unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Königsberger Straße und entwendeten ein Wohnmobil. Das Wohnmobil, Fiat Ducato, war auf dem Grundstück abgeparkt worden. Der Schaden liegt im höheren 5-stelligen Bereich. Insbesondere Anwohner mit einer Videoüberwachung werden gebeten sich mit der Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) in Verbindung zu setzen.

