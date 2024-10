Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung vom 01.10.2024 Cloppenburg - Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Person

Cloppenburg/Vechta (ots)

Am 01.10.2024, gegen 07:30 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich der Ahlhorner Straße (B213) / Mittelweg in 49685 Emstek / Hoheging zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 27-jährige PKW-Führerin aus Wardenburg befuhr den Mittelweg in Fahrtrichtung Ahlhorner Straße. Sie beabsichtigte, die Kreuzung in Fahrtrichtung Hauptstraße zu überqueren, übersah hierbei jedoch die aus Fahrtrichtung Cloppenburg kommende und bevorrechtigte Sattelzugmaschine eines 50-jährigen aus Buxtehude. Es kam zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich. Der PKW wurde in einen angrenzenden Straßengraben geschleudert und die PKW-Führerin eingeklemmt. Die Freiwillige Feuerwehr Emstek befreite die Fahrzeugführerin aus ihrem Fahrzeug. Sie wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen mittels Rettungshubschrauber einem Krankenhaus zugeführt. Der LKW-Fahrer wurde leicht verletzt. Es entstand massiver Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen. Vor Ort waren ebenfalls Einsatzkräfte der Psychosozialen Notfallversorgung (PSNV) eingesetzt. Zum Zwecke der Verkehrsunfallaufnahme musste die Ahlhorner Straße in beide Fahrtrichtung voll gesperrt werden.

