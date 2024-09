Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Einbruch in Mehrfamilienhaus

Am Sonntag, 29. September 2024, in der Zeit von 16:00 Uhr bis 16:30 Uhr begaben sich zwei unbekannte Personen auf das Grundstück eines Mehrfamilienhauses in der Straße Am Forstgarten und verschafften sich Zutritt zu einer der dortigen Wohnungen. Diebesgut ist derzeit unbekannt. Der Schaden wurde derzeit auf rund 5.000,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Garrel - Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen

Am Sonntag, 29. September 2024, gegen 13:26 Uhr befuhr ein 72-jähriger Mann aus Esterwegen mit seinem Pkw die Garreler Straße in Varrelbusch, Fahrtrichtung Garrel. In Höhe der Einmündung Grüner Weg beabsichtigte er nach links in diesen abzubiegen. Dies bemerkte ein 19-jähriger Mann aus Garrel zu spät und fuhr auf den Pkw einer vorausfahrenden 54-jährigen Cloppenburgerin auf. In der Folge wurde ihr Pkw auf den Pkw des 72-Jährigen Mannes aus Esterwegen geschoben. Durch den Unfall wurden die 54-jährige Frau aus Cloppenburg, der 72-Jährige und seine 69-jährige Beifahrerin, ebenfalls aus Esterwegen, leicht verletzt. An den Pkw entstand ein Schaden von rund 31.000,00 Euro.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einem verletzten Fußgänger / Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, 29. September 2024, gegen 17:47 befuhr ein 30-jähriger Mann aus Cloppenburg mit seinem Fahrrad den Geh- und Radweg entlang der Friedrich-Pieper-Straße. Hierbei stieß er mit einem 83-jährigen Mann zusammen, welcher sich fußläufig ebenfalls auf dem Geh- und Radweg befand. Der 83-Jährige wurde leicht verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 30-Jährige alkoholisiert gewesen war, ein Test ergab einen Wert von 1,68 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen.

Cappeln - Verkehrsunfall mit mehreren schwerverletzten Personen

Am Sonntag, 29. September 2024, gegen 18:45 Uhr befuhr ein 71-jähriger Mann aus Lorup mit seinem Pkw die Straße Hogen Brink in Fahrtrichtung Schierlingsdamm. Im Kreuzungsbereich Schierlingsdamm kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 67-jährigen Mannes aus Cappeln, welcher den Schierlingsdamm in Richtung Bühren befuhr. Es kam zum Frontalzusammenstoß. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführer schwer verletzt. Der 41-jährige Beifahrer des 71-jährigen Mannes aus Lorup, wurde ebenfalls schwer verletzt. Im Pkw des 67-jährigen Cappelner wurde ein 13-jähriger aus Cappeln leicht verletzt.

