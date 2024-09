Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung PK Friesoythe

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Ladendiebstahl / Zeugenaufruf

Am Samstagabend, gegen 19.00 Uhr, kam es in einer Drogerie in Friesoythe, Am Hafen, zu einem Ladendiebstahl durch 2 junge Männer (20-25 Jahre alt, einer mit weißer Tasche, einer mit lockigen, blonden Haaren). Diese hatten zuvor mehrere Flaschen Parfum in eine Kühltasche verstaut und waren dann unter Auslösung des Alarmsystems aus dem Geschäft in Rtg. St.-Marienkirche geflüchtet.

Ein Kunde verfolgte die Personen bis diese die Tasche abstellten und das Diebesgut zurückließen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Friesoythe (Tel.: 04491-93390) zu melden.

Friesoythe / Verkehrsunfall

Am Samstagmorgen kam es in Friesoythe, Am Alten Hafen, zu einem Verkehrsunfall, als ein 28-jähriger Friesoyther mit seinem Fahrrad gegen einen auf dem Radweg wartenden Pkw eines 51-jährigen Mannes aus Ostrhauderfehn fuhr.

Der Fahrradfahrer wurde hierbei leicht verletzt, es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000,- Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell