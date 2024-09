Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Cityfest

Am Sonntag, 29.09.2024, gegen 02.10 Uhr, beschädigte ein 23-jähriger Garreler in der Mühlenstraße in Cloppenburg ein Schild einer Eisdiele. Dieses wurde durch Zeugen beobachtet. Die eingesetzten Polizeibeamten erteilten dem Beschuldigten nach Personalienfeststellung einen Platzverweis. Der durch die Sachbeschädigung entstandene Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Ca. eine Stunde später fiel der Beschuldigte erneut auf. Da er sich nicht an den zuvor ausgesprochenen Platzverweis gehalten hat, wurde er der Gewahrsamszelle der Polizei Cloppenburg zugeführt. Gegen diese Maßnahme leistete er Widerstand gegen die beiden 37- und 20-jährigen Polizeibeamten. Ein weiteres Strafverfahren wurde gegen den Garreler eingeleitet.

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis / unter Einfluss von Betäubungsmitteln bzw. Alkohol

Am Samstag, 28.09.2024, gegen 03.55 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Cloppenburger mit einem Pkw die Osterstraße in Cloppenburg. Bei einer Kontrolle stellten die eingesetzten Polizeibeamten fest, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Weiterhin bestand der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Daraufhin wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Ebenfalls am Samstag, gegen 13.20 Uhr, wurde ein 51-jähriger Fahrzeugführer aus Cloppenburg durch die Polizei in der Dechant-Brust-Straße kontrolliert. Dieser stand unter dem Einfluss von Alkohol. Ein Test am Alcomaten ergab einen Wert von 0,78 Promille. Auch er ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Cappeln - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Samstag, 28.09.2024, gegen 23.00 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 35-jährigen Mann aus Cappeln, der zuvor mit einem Pkw die Straße im Siehenfelde befahren hat. Auch dieser Fahrzeugführer stand unter Alkoholeinfluss. Ein Test am Alcomaten ergab einen Wert von 0,8 Promille.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 28.09.2024, in der Zeit von 14.00 bis 15.00 Uhr ereignete sich in Cloppenburg, Bürgermeister-Heukamp-Straße, ein Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen auf dem Parkplatz abgestellten Skoda Octavia. Anschließend setzte der Verursacher seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der entstandene Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471 / 1860 0.

