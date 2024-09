POL-WAF: Ahlen. Fahrradfahrer fiel wegen unsicherer Fahrweise auf

Warendorf (ots) - Gesucht wird eine Frau, die am Mittwoch, 11.9.2024, gegen 16.30 Uhr mit ihrem weißen Kia Sportage an einem Verkehrsunfall in Warendorf, Reichenbacher Straße/Breite Straße beteiligt war. Es kam zu einem Zusammenstoß mit dem roten Hyundai Tucson eines 18-Jährigen, als die Unbekannte die Breite Straße befuhr und die Reichenbacher Straße in Richtung stadteinwärts querte. Dabei kam es zum Sachschaden ...

mehr