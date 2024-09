Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Fahrradfahrerin verletzt, Fahrzeuge und mehr beschädigt

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 12.9.2024, 15.20 Uhr wurde eine Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall in Beckum, Westfälische Straße/Wilhelmstraße leicht verletzt. Die 20-Jährige befuhr mit ihrem Fahrrad die Wilhelmstraße in Richtung Sternstraße. Die Beckumerin bremste noch, konnte aber den Zusammenstoß mit einem Auto nicht mehr verhindern. Der 51-jährige Pkw-Fahrer befuhr die Westfälische Straße und bog nach lins auf die Wilhelmstraße ab. Durch den Verkehrsunfall schleuderte das Auto des Ahleners über die gesamte Fahrbahn und blieb in dem Vorgarten eines Hauses stehen. Neben dem Fahrrad wurden der Pkw, eine Grundstücksmauer und ein Verteilerkasten beschädigt. Rettungskräfte brachten die Beckumerin zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus. Der bei dem Verkehrsunfall entstandene Sachschaden wird auf 6.500 Euro geschätzt. Das beschädigte Auto wurde abgeschleppt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell