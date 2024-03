Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Zeugen nach einem vollendeten und drei versuchten Einbrüchen im Innenstadtbereich gesucht

Unna (ots)

Zwischen Dienstag (12.03.2024) und Mittwoch (13.03.2024) kam es im Innenstadtbereich von Unna gleich zu mehreren Einbruchsversuchen.

Einer ereignete sich in der Zeit von 18.00 Uhr bis 06.30 Uhr in eine Werkstatt an der Klosterstraße. Zwei weitere Einbruchsversuche konnten in der Nacht in der Flügelstraße festgestellt werden.

Außerdem wurde in ein Restaurant an der Hertingerstraße eingebrochen. Dort blieb es nicht nur bei einem Versuch - denn unbekannte Täter entwendeten dort zwischen 00.15 Uhr und 10.30 Uhr am Mittwochmorgen Bargeld sowie Restaurant-Gutscheine.

Die Polizei fragt: wer hat was gesehen und kann Angaben machen? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120, 912 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell