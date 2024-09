Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Landkreis Cloppenburg für den 28.-29.01.2024

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Brand

Am Donnerstag gegen 17:00 Uhr rückten Kräfte der Feuerwehr und der Polizei zu einem gemeldeten Brand in der Fresienstraße in Cloppenburg aus. In einem Privathaus hatte ein Handstaubsauger in einem Hauswirtschaftsraum Feuer gefangen und für eine starke Rauchentwicklung gesorgt. Die Feuerwehr Cloppenburg konnte den Brand zügig löschen und das Gebäude lüften. Person kamen nicht zu Schaden. Eine Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt.

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Ohne Führerschein war ein 44-Jähriger aus Bremen am Freitag gegen 15:25 Uhr auf der Emsteker Straße in Cloppenburg unterwegs. Als eine Streife der Polizei den Mann mit seinem VW Multivan kontrollierte, konnte festgestellt werden, dass der Mann keine Fahrerlaubnis besitzt. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Cloppenburg - Trunkenheit im Verkehr

Am Freitag gegen 17:33 Uhr befuhr ein 36-Jähriger aus Cloppenburg mit einem Seat die Osterstraße in Cloppenburg. Als er durch eine Streifenbesatzung kontrolliert wurde, konnte Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden. Ein Test am Alkomaten brachte Gewissheit. Das Gerät zeigte 1,43 Promille an. Aufgrund dessen wurden ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet, eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sowie der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

Essen - Trunkenheit im Verkehr

Am Freitag gegen 17:18 Uhr kontrollierte die Polizei Löningen einen 62-jährigen Essener, welcher zuvor den Calhorner Kirchweg befahren hatte. Auch bei ihm wurde Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Der Wert von 1,26 bedeutete auch für diesen Fahrer, dass ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet wurde. Auch ihm wurde nach der Entnahme einer Blutprobe der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

Cloppenburg - Trunkenheit im Verkehr

Am Samstag gegen 02:20 Uhr kontrollierte die Polizei Cloppenburg eine 48-jährige Cloppenburgerin, welche mit ihrem Hyundai die Osterstraße befuhr. Der Alkomat ergab einen Wert von 0,74 Promille, weshalb ein Ordungswidrigkeitenverfahren eingeleitet wurde. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Garrel - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Am Freitag gegen 07:15 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf dem Beverbrucher Damm in Garrel. Eine 41-jährige aus Garrel wollte mit ihrem VW Touran vom Mühlenweg auf den Beverbrucher Damm aufbiegen. Dabei übersah sie einen VW Golf, welcher auf dem Beverbrucher Damm in Richtung Kellerhöhe fuhr und gerade im Überholvorgang war. Bei dem folgenden Zusammenstoß wurde der 39-jährige Fahrer des Golf aus Garrel leicht verletzt. Der Schaden an den PKW wird auf ca. 9000 Euro geschätzt.

Lastrup - Verkehrsunfall mit hohem Schaden Am Freitag gegen 13:45 Uhr beabsichtigte eine 28-jährige Fahrerin eines BMW von einem Grundstück auf die Straße Bei der Groberei in Lastrup aufzubiegen. Dabei übersah sie einen vorfahrtberechtigten Schulbus. Es kam zum Zusammenstoß, wobei ein Sachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von ca. 65.000 Euro entstand. Sowohl der 53-jährige Fahrer des Busses, als auch die im Bus befindlichen Schulkinder wie auch die Unfallverursacherin blieben unverletzt.

Emstek - Verkehrsunfall mit Trunkenheit und Fahren ohne Fahrerlaubnis Zu einem weiteren Unfall kam es am Freitag gegen 23:50 Uhr in Emstek auf der Straße am Markt. Ein 25-jähriger aus Emstek befuhr mit seinem Audi die Straße am Markt in Richtung der Langen Straße. Ein ihm entgegenkommender 49-jähriger Fahrer eines Audi A8 aus Cappeln geriet in den Gegenverkehr und kollidiert mit dem Heck des ihm entgegenkommenden Audi. Dabei entsteht ein Schaden an den Fahrzeugen in Höhe von ca. 20.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme fiel den Beamten Alkoholgeruch in der Atmenluft des 49-Jährigen auf. Ein Test am Alkomaten ergab einen Wert von 1,15 Promille, weshalb ein Strafverfahren eingeleitet, eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt und folglich die Weiterfahrt untersagt wurde.

Im Zusammenhang mit dem Cityfest kam es zu folgenden Sachverhalten: Am Samstag gegen 01:40 Uhr kam es in der Sevelter Straße in Cloppenburg in Höhe des Rathauses zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Bei Eintreffen der Polizei konnten lediglich die vermeintlichen 17-19 jährigen Opfer angetroffen werden. Die Täter konnten unerkannt flüchten. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Cloppenburg 04471/18600 zu melden. Bereits am Donnerstag kam es zu einem Diebstahl auf dem Cityfest. Einem 50-jährigen Cloppenburger wurde das Mobiltelefon aus der Jackentasche entwendet. Der Schaden wird auf ca. 1000 Euro beziffert. Am Freitag gegen 03:00 Uhr warf ein 25-jähriger Ein Straßenschild gegen einen geparkten Mercedes am Rathausweg. Am PKW entstand ein Schaden in Höhe von ca. 300 Euro.

