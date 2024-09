Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Freitag, 27. September 2024, gegen 02:55 Uhr, befuhr ein 38-jähriger Mann aus Friesoythe mit einem Quad die Sedelsberger Straße in Fahrtrichtung B 401. Unmittelbar hinter dem Einmündungsbereich Am Friesoyther Kanal I kippte der 38-Jährige bei einem Wendemanöver um und geriet in die Berme. Vor Ort wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,06 Promille. Bei dem 38-Jährigen Friesoyther wurde eine Blutentnahme durchgeführt, ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Friesoythe - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Donnerstag, 26. September 2024, gegen 07:35 Uhr beabsichtigte eine 43-jährige Frau aus Grönheim/Molbergen mit ihrem Pkw von einem Parkplatz auf die Ellerbrocker Straße aufzufahren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einer 15-jährigen aus Friesoythe, welche mit ihrem Pedelec den Geh- und Radweg der Ellerbrocker Straße befuhr. Hierbei wurde die 15-jährige leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell