Cloppenburg/Vechta (ots) - Dinklage - Kennzeichendiebstahl Am Dienstag, den 24.09.24, in der Zeit von 09:20 Uhr bis 15:15 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein Kennzeichenpaar von einem in der Burgallee auf einem Parkplatz geparkten PKW Skoda und brachte anderweitige Kennzeichen dort an. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen. Vechta - Einbruchdiebstahl Am Dienstag, den ...

