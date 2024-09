Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen (Old.) - Einbruchdiebstahl in Biogasanlage

In der Zeit von Dienstag, 24. September 2024, 20:11 Uhr bis Mittwoch, 25. September 2024 07:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Gelände einer Biogasanlage in der Straße Zum Sandesch, verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Fabrikationsraum der dortigen Biogasanlage und entwendeten unter anderem Katalysatoren. Die Schadenssumme liegt im 5-stelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei in Essen (Tel.: 05434/92470-0) entgegen.

Essen (Old.) - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Mittwoch, 25. September 2024, gegen 20:35 Uhr befuhr ein 40-jähriger Mann aus Garrel mit seinem Pkw die Cloppenburger Straße, obwohl er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein vor Ort durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,90 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, sein Führerschein wurde beschlagnahmt und eine Blutprobe wurde entnommen.

Löningen - Verkehrsunfallflucht mit einer leichtverletzten Person

Am Mittwoch, 25. September 2024, gegen 06:30 Uhr befand sich ein 57-jähriger Mann aus Löningen als Fußgänger auf dem Gehweg entlang des Schwedenweg/Stockkamp. Plötzlich bog ein Rollerfahrer mit zügiger Geschwindigkeit ein und schnitt den 57-Jährigen. Um eine Kollision zu verhindern, musste der auf Gehhilfen angewiesene 57-Jährige zur Seite springen und verletzte sich leicht. Der derzeit unbekannte Rollerfahrer entfernte sich von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (Tel.: 05432/80384-0) entgegen.

Peheim/Molbergen - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 24. September 2024, in der Zeit von 19:00 Uhr bis 21:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Pkw einer 26-jährigen Frau aus Peheim. Diese hatte ihren Pkw, einen VW Passat, auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Linderner Straße abgestellt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Molbergen (Tel.: 04475/94122-0) entgegen.

Cappeln - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 24. September 2024, 22:00 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Heranwachsender aus Emstek mit seinem Pkw die Bokeler Straße in Fahrtrichtung Cappeln. In einer Kurve kam ihm ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer mit eingeschaltetem Fernlicht entgegen. Zudem schnitt der unbekannte die Kurve, so dass der 19-Jährige nach rechts ausweichen musste. Hierbei wurden der Pkw und Leitpfosten beschädigt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Es entstand ein Schaden von rund 3.000,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Cappeln (Tel.: 04478/95860-0) entgegen.

