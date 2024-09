Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Kennzeichendiebstahl

Am Dienstag, den 24.09.24, in der Zeit von 08:00-13:05 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein Kennzeichenpaar von einem im Lankumer Ring auf einem Parkplatz geparkten PKW. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Löningen - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, den 24.09.24, in der Zeit von 14:00 Uhr bis 14:15 Uhr, fuhr eine bislang unbekannte Person in der Angelbecker Straße auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes gegen einen ordnungsgemäß geparkten PKW VW und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432 803840 entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung an PKW

In der Zeit von Montag, den 23.09.24, 20:00 Uhr, bis Dienstag, den 24.09.24, 07:09 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person die Verglasung eines in der Warthestraße auf einem Parkplatz geparkten PKW Opel. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

