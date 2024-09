Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Aufmerksame Zeugen melden Autofahrer

Am Montag, 23. September 2024, gegen 22.50 Uhr, meldete ein Zeuge der Polizei eine mögliche Autofahrt eines Mannes unter Alkoholeinfluss. Der Fahrer hatte den Zeugen sowie dessen Begleiter aus dem Fahrzeug heraus angesprochen. Hierbei war ihnen Alkoholgeruch aufgefallen, so dass diese die Polizei alarmierten. Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten das Fahrzeug im Bereich der Kreuzung an der Cappelner Straße feststellen und anhalten. Bei der Kontrolle stellten sie schließlich fest, dass der 47-jährige Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Außerdem ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 0,78 Promille. Zudem lagen die angebrachten Kennzeichen am Pkw als entwendet ein und der Pkw war nicht zugelassen und nicht versichert. Gegen den 47-jährigen Mann aus Cloppenburg leiteten die Polizeibeamten Ermittlungen ein. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Cloppenburg - Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Montag, 23. September 2024, um 22.40 Uhr, fuhr ein 36-jähriger Autofahrer aus Cappeln auf der Löningerstraße und wurde von der Polizei kontrolliert. Bei der Kontrolle hatten die Polizeibeamten den Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen stehen könnte. Ein Drogenvortest brachte ein positives Ergebnis. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

