Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage - Diebstahl

Am Samstag, den 21.09.24, in der Zeit von 14:00 Uhr bis 19:30 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person von einem Grundstück in der Feldstraße diverse persönliche Gegenstände. Nähere Angaben zum Diebesgut liegen derzeit nicht vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter 04443 977490 entgegen.

Damme - Sachbeschädigungen

Im Zeitraum von Samstag, den 21.09.24, 23:30 Uhr, bis Sonntag, den 22.09.24, 06:30 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person mutwillig die Glaseinsätze von zwei Hauseingangstüren in der Straße Im Kräutergarten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung an PKW

Am Samstag, den 21.09.24, gegen 21:25 Uhr, zerkratzte eine bislang unbekannte Person mutwillig einen in der Gerhart-Hauptmann-Straße geparkten PKW Peugeot. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Steinfeld - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntag, den 22.09.24, gegen 00:30 Uhr, kontrollierten Beamte in der Großen Straße einen 23-jährigen Fahrzeugführer aus Steinfelder in einem PKW Audi. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 23-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.

Vechta - Trunkenheit im Verkehrs

Am Sonntag, den 22.09.24, gegen 19:05 Uhr, kontrollierten Beamte in der Oldenburger Straße einen 56-jährigen Fahrzeugführer aus Goldenstedt in seinem PKW. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 2,20 Promille. Es folgten die Blutentnahme und die Untersagung der Weiterfahrt. Gegen den 56-Jährigen wurde ein Errmittlungsverfahren eingeleitet.

Bakum - Verkehrsunfall mit verletzten Pedelecfahrer

Am Sonntag, den 22.09.2, gegen 10:50 Uhr, kam ein 64-jähriger Vechtaer mit seinem Pedelec auf der Vechtaer Straße vom Radweg ab. Im Grünstreifen verlor er daraufhin die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte. Dabei wurde er lebensgefährlich verletzt. Der 64-Jährige wurde mit Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht.

Dinklage - Verkehrsunfall mit Verletzten

Am Sonntag, den 22.09.24, gegen 22:05 Uhr, kam es auf der Drostestraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Kraftrad. Eine 21-Jährige aus Visbek bog mit ihrem PKW nach links ab. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Kraftrad eines 17-Jährigen aus Bakum. Die Visbekerin verletzte sich leicht. Der 17-Jährige aus Bakum wurde schwer verletzt. Beide wurden mittels Rettungswagen in Krankenhäuser verbracht.

