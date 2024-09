Cloppenburg/Vechta (ots) - Saterland - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - In den frühen Morgenstunden des Samstags hoben in der Industriestraße in Saterland unbekannte Täter 24 rechteckige Gullydeckel aus den Schächten. Die Täter legten die Deckel neben die Schächte und auf die Straße oder warfen sie in Straßenhecken und auf anliegende ...

mehr