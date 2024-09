Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg vom 21.09.2024 bis 22.09.2024

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - In den frühen Morgenstunden des Samstags hoben in der Industriestraße in Saterland unbekannte Täter 24 rechteckige Gullydeckel aus den Schächten. Die Täter legten die Deckel neben die Schächte und auf die Straße oder warfen sie in Straßenhecken und auf anliegende Grundstücke. 23 der Gullydeckel konnten durch die eingesetzten Polizeibeamten wieder eingesetzt werden. Ein Gullydeckel wurde durch den Bauhof ersetzt. Ein Strafverfahren wegen des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wurde eingeleitet. Wer Hinweise zu Tat oder Tätern geben kann, melde sich bitte bei der Polizei Saterland (04498-923770) oder der Polizei Friesoythe (04491-93390).

Barßel - Verkehrsunfall - Radfahrerin verletzt - Am Samstagmittag ereignete sich in Barßel in der Deichstraße ein Verkehrsunfall. Eine 67jährige Barßelerin übersah beim Einfahren mit ihrem Pkw von einem Grundstück auf die Straße eine 73jährige Barßelerin, die mit ihrem Fahrrad den Radweg der Deichstraße befuhr. Durch die Kollision mit dem Pkw stürzte die Radfahrerin und verletzte sich.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell