Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lastrup - Diebstahl von Kupfer

In der Zeit von Mittwoch, 18.09.2024, 12.00 Uhr bis Donnerstag, 19.09.2024, 10.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter von der Friedhofskapelle in Lastrup, Molberger Straße, ein Kupferfallrohr. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Lastrup (Telefonnummer 04472 / 93286-0) oder Cloppenburg (Telefonnummer 04471 / 1860-0).

Löningen - Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Am Freitag, 20.09.2024, gegen 16.10 Uhr, ereignete sich in Löningen ein Verkehrsunfall, bei dem mehrere Personen verletzt worden sind. Ein 16-jähriger Niederländer fuhr mit einem Traktor von einem Feldweg in Löningen auf die Dustfelder Straße. Dabei übersah er den Pkw Audi eines 41-jährigen Fahrzeugführers aus Vechta. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Pkw-Fahrer wurde durch den Unfall schwer verletzt, die beiden Mitfahrer, eine 43-jährige Frau und ein 4-jähriges Kind aus Löningen, wurden leicht verletzt. Der Schaden an den beteiligten Fahrzeugen wird auf 20.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell