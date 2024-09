Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Lohne- Pressemeldung anlässlich einer Versammlung zum Thema "Tierrechte/Schlachthöfe schließen"

Cloppenburg/Vechta (ots)

Am Samstag, den 21.09.2024, fand in der Zeit von 13.00 Uhr bis 15.54 Uhr, zum Thema "Tierrechte/Schlachthöfe schließen" eine sich bewegende Versammlung statt. 190 Teilnehmende versammelten sich zunächst bis 13.00 Uhr im Bereich der Fußgängerzone an der Marktstraße. Nach einer Auftaktkundgebung bewegten sich die Teilnehmenden gegen 13.46 Uhr fußläufig durch die Lohner Innenstadt. An der Brandstraße, in Höhe eines dortigen Schweineschlachtbetriebes, fand gegen 14.35 Uhr eine Zwischenkundgebung statt, bevor es wieder fußläufig in Richtung Bahnof ging. Dort endete die Versammlung gegen 15.54 Uhr. Die Aufzugsstrecke wurde zwecks Gefahrenabwehr zeitweise vollgesperrt. Es kam nicht zu nennenswerten Verkehrsbehinderungen. Insgesamt verlief die Versammlung störungsfrei.

