Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich des PK Vechta vom 21.09.2024

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Raubüberfall

Am Freitag, 20.09.2024, um 22:45 Uhr ist es in Vechta zu einem Raubüberfall auf einen 24jährigen Vechtaer gekommen. Das Opfer wurde zunächst von den Tätern angesprochen und dabei in die Kronenstraße gelockt. Dort wurde es auf den Boden gestoßen und fixiert. Währenddessen wurden dem Opfer die Kopfhörer aus der Hosentasche entwendet. Die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Zeugen, die Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Vechta unter der Telefonnummer 04441-943-0 in Verbindung zu setzen.

Lohne - Diebstahl eines Sattelaufliegers Am Freitagabend, 20.09.2024, zwischen 21:00 Uhr bis 01:00 Uhr kam es im Industriegebiet in Lohne zu einem Diebstahl eines Kühlaufliegers. Der Auflieger war mit 20 Tonnen Frischfleisch beladen. Der Auflieger konnte noch in derselben Nacht kurz vor der polnischen Grenze sichergestellt werden.

Lohne - Automatenaufbruch

Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in der Bahnhofstraße zu einem Aufbruch eines Zigarettenautomaten. Unbekannte Täter schlugen die Verglasung des Automaten ein und entwendeten anschließend Tabakwaren im Wert von ca. 600 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lohne zu melden.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag gegen 04:00 Uhr befuhr ein 44-jähriger Lohner mit seinem Pkw die Nieberdingstraße in Lohne. Bei der Kontrolle durch Polizeibeamten wurde festgestellt, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Gegen den Lohner wird nun ein Strafverfahren eingeleitet.

Vechta- Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzen Personen Am Freitag um 13:40 Uhr befuhr eine 21-jähriger Vechtaerin mit ihrem Pkw den Visbeker Damm in Richtung Vechta. In einer Linkskurve versuchte sie einen vor ihr fahrend Pkw zu überholen. Aufgrund eines entgegenkommenden Pkw brach sie den Überholvorgang ab. Beim Wiedereinscheren verlor sie die Kontrolle über den Pkw und kam anschließend rechts von der Fahrbahn ab. Die Fahrerin sowie ein 57-jährioger Beifahrer aus Vechta wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Am Pkw entstand ein Schaden in Höhe von ca. 4000,- Euro.

Vechta - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Am Freitag dem 20.09.2024 gegen 18:30 Uhr befuhr eine 19-jährige Radfahrerin aus Vechta die Theodor-Heuss-Straße. Ein 62-jähriger Pkw-Fahrer aus Bersenbrück beabsichtigte die Frau zu überholen. Dabei wechselt die Frau unvermittelt die Fahrbahnseite und prallt gegen den Pkw. Sie wurde durch den Unfall leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstanden geringen Sachschäden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell