Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung 21./22.09.24

Cloppenburg/Vechta (ots)

Verkehrsunfälle

Eine 20-jährige Radfahrerin aus Cloppenburg überquerte am Samstag, gegen 14.00 Uhr, die Höltinghauser Straße in Cloppenburg an einer Fußgängerfurt. Dabei übersah sie einen PKW, welcher von einem 20- Jährigen aus dem Saterland gelenkt wurde. Durch den Zusammenstoß wurde die Radfahrerin leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von rund 3500 Euro.

Ein 27-jähriger Lastruper befuhr am Samstag, gegen 08.10 Uhr, mit einem landwirtschaftlichen Gespann den Haßkamp in Lastrup aus Richtung Matrum kommend. Er beabsichtigte nach Durchfahren einer Kurve nach links auf ein Feld einzubiegen. Eine 43-jährige PKW-Fahrerin aus Molbergen befand sich hinter dem Gespann und überholte dieses in diesem Moment. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch Sachschaden von rund 5000 Euro entstand.

Beim Überqueren der Cloppenburger Straße in Molbergen wurde am Samstag, um 18.10 Uhr, eine 79-jährige Pedelec-Fahrerin aus Molbergen tödlich verletzt. Sie wurde von einem PKW erfasst, welcher in Richtung Cloppenburg fuhr. Der PKW wurde von einer 19-Jährigen aus Molbergen gelenkt. Sie und ihre ebenfalls 19-jährige Mitfahrerin erlitten einen Schock. Eingesetzt waren neben einem Rettungswagen und einem Notarzt auch ein Rettungshubschrauber. Die Feuerwehr Molbergen wurde während der Unfallaufnahme zur Ausleuchtung der Unfallstelle angefordert. Die Cloppenburger Straße war bis 21.15 Uhr gesperrt.

Verkehrsdelikte

Ein 52-jähriger aus Löningen geriet am Samstag, gegen 23.20 Uhr, in Löningen, auf der B 213, in eine Verkehrskontrolle. Bei ihm wurde Alkoholbeeinflussung (1,6 Promille) festgestellt. Nach der Blutentnahme wurde der Führerschein sichergestellt.

Wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung muss sich ein 45-Jähriger aus Garrel demnächst verantworten. Er wurde am Samstag, gegen 11.30 Uhr, in Garrel auf der Petersfelder Straße angehalten. Er hatte an seinem PKW zwei unterschiedliche Kennzeichen angebracht. Zudem war der PKW nicht versichert. Die Kennzeichen wurden sichergestellt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell