Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung für den Bereich des PK Vechta vom 22.09.2024

Cloppenburg/Vechta (ots)

Neuenkirchen/Vörden - Versuchter Einbruch In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es bei einem Betriebsgelände an der Hörster Heide zu einem versuchten Einbruch. Unbekannte Täter beschädigten einen Stabmattenzaun und gelangten so auf das Firmengelände. Gebäude wurde nicht angegangen. Ob Gegenstände entwendet wurden, konnte noch nicht gesagt werden. Mögliche Zeugen werden sich mit der Polizei in Damme oder Neuenkirchen in Verbindung zu setzen.

Vechta, Einbruch in Kindergarten

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Antoniusstraße zu einem Einbruch in einen Kindergarten. Unbekannte Täter brachen ein Dachfenster zum Gebäude auf. Anschließend wurden diverse Räume durchsucht. Aus einem Büroraum wurde schließlich Bargeld entwendet. Zeugen die Hinweise zu dieser Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Vechta Tel: 04441/9430 zu melden.

Lohne, Widerstand gegen Polizeibeamte/ Tätlicher Angriff Am Sonntag gegen 02:00 Uhr wurde die Polizei zu Streitigkeiten in die Brinkstraße gerufen. Bei Eintreffen der Beamten wurden diese unvermittelt von einem 24-jährigen Lohner attackiert. Der Mann konnte überwältigt werden und wurde anschließend in Gewahrsam genommen. Die Polizeibeamten blieben unverletzt. Gegen den Lohner werden nun Strafverfahren, u.a. auch wegen Beleidigung eingeleitet.

Steinfeld, Verkehrsunfallflucht mit leicht verletzter Person Am Samstag gegen 18:00 Uhr befuhr eine 46-jährige Steinfelderin mit ihrem Fahrrad die Nieberdingstraße. Ein entgegenkommender Pkw fuhr zu weit links, so dass die Frau mit ihrem Fahrrad ausweichen musste und gegen einen Treppenabsatz eines Wohnhauses stieß. Dabei verletzte sich die Frau leicht. Der Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt unvermittelt fort. Zeugen zu diesem Vorfall werden gebeten, sich mit der Polizei in Steinfeld oder Lohne in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell