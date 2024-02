POL Schwaben Nord: Widerstand bei Kontrolle

Augsburg (ots) - Oberhausen - Im Zeitraum von Samstag (24.02.2024), 20.00 Uhr bis Sonntag (25.02.2024), 10.00 Uhr versuchten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter offenbar ein Quad in der Eichenhofstraße zu entwenden. In dem genannten Zeitraum beschädigten die bislang unbekannten Personen das Quad und transportierten es zum Nordfriedhof. Dort fand es der Eigentümer des Quads am Sonntag auf. Zudem entwendeten die bislang unbekannten Täter die Kennzeichen des Quads. ...

