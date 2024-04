Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Versuchter Einbruch - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 01.04.2024, 15:00 Uhr und dem 02.04.2024, 08:00 Uhr, versuchten Unbekannte in ein Fitnessstudio in der Orffstraße einzubrechen und verursachten hierbei Sachschaden in Höhe von circa 800 Euro.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell