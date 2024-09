Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland - Fahren unter dem Einfluss von Alkohol

Am Montag, 23. September 2024, gegen 21.50 Uhr, fuhr en 41-jähriger Autofahrer aus Rhauderfehn auf der Neuscharreler Straße und wurde von der Polizei kontrolliert. Hier hatten die Polizeibeamten den Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,72 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Friesoythe - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, 23. September 2024, um 13.15 Uhr, fuhr ein 52-jähriger Autofahrer mit Anhänger auf der Altenoyther Straße in Richtung Friesoythe. Hier löste sich die abnehmbare Anhängerkupplung aus der Verankerung und der Anhänger rollte rechts auf den Gehweg und touchierte dabei einen geparkten Bus, welcher auf dem dortigen Parkstreifen parkte. Der Busfahrer, welcher sich im Fahrzeug befand, wurde dabei leicht verletzt. Anschließend rollte der Anhänger wieder auf die Fahrbahn und touchierte hier den Wagen des 52-jährigen Autofahrers.

Saterland - Verkehrsunfallflucht mit leicht verletzter Person

Am Montag, 23. September 2024, gegen 13.12 Uhr, fuhr ein unbekannter Autofahrer auf der Friesoyther Straße vom C-Port kommend in Richtung Sedelsberg, als dieser aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr geriet. Ein entgegenkommenden 53-jähriger Lkw-Fahrer aus Essen (Oldenburg) musste ausweichen und kam von der Fahrbahn ab. Es entstand Sachschaden an der Berme und der Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt. Der Autofahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und fuhr im Kreisverkehr in Sedelsberg weiter geradeaus in Richtung Scharrel. Bei dem Pkw soll es sich um einen blauen Audi A6 mit Cloppenburger Kennzeichen handeln. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland 04498 923770 entgegen.

Barßel - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Sonntag, 22. September 2024, 13.45 Uhr und Montag, 23. September 2024, 7.20 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug einen Audi A4 Avant, welcher im Bereich einer Wiese in der Feldstraße geparkt stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel 04499 922200 entgegen.

Bösel - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, 23. September 2024, um 18.40 Uhr, fuhr eine 43-jährige Autofahrerin aus Garrel auf der Garreler Straße in Richtung Garrel. Zur gleichen Zeit fuhr ein 45-jähriger Autofahrer aus Bösel auf der Garreler Straße in Richtung Friesoythe, um nach links auf die Jägerstraße abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der entgegenkommenden 43-jährigen Autofahrerin. Der 45-Jährige wurde leicht verletzt.

Saterland - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, 23. September 2024, gegen 23.45 Uhr, fuhr ein 35-jähriger Autofahrer aus Esterwegen auf der Hauptstraße in Saterland aus Ramsloh kommend. In einer Kurve verlor er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte er mit einer Leitplanke. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Der Autofahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

