POL-KN: (Gailingen, Lkr. Konstanz) Männer geraten in Strandbad aneinander (08.07.2024)

Blumberg (ots) - Schwere Verletzungen zugezogen hat sich ein Radfahrer bei einem Unfall auf der Straße "Am Eichberg" am Dienstagabend. Gegen kurz nach 20 Uhr fuhr ein 55-Jähriger mit einem Mountainbike auf der Straße "Am Eichberg" bergabwärts. Im Bereich einer Rechtskurve musste der Biker stark abbremsen, da ihm ...

